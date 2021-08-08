Türkiye 8 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 239 bin 637 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ağustos 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.30, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 46.52 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 773 bin 741'i birinci doz, 28 milyon 872 bin 863'ü ikinci doz, 5 milyon 546 bin 799'u üçüncü doz olmak üzere toplam 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.