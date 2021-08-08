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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı

BALIKESİR'de meydana gelen ve 15 kişinin vefat ettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve 15 kişinin vefat ettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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