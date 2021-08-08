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İngiliz hava yolu firması Türkiye'ye 2022'ye kadar uçuşları iptal etti

İngiliz hava yolu firması Türkiye'ye 2022'ye kadar uçuşları iptal etti

İngiltere’nin önde gelen hava yolu şirketi ve tur operatörü EasyJet, Türkiye'nin 3 turizm şehrine dönük programını 2022 yılının mart ayına kadar iptal etti.

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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesini 5 Ağustos'ta güncelledi. Güncellemeyle pek çok ülke yeşil ve sarı listeye alınırken Türkiye ise kırmızı listede kalmaya devam etti. Bu kararın ardından İngiliz tur operatörleri de Türkiye'ye yönelik tur iptallerinin süresinin uzatıyor.

İngiltere'nin önde gelen hava yolu firmalarından EasyJet, Türkiye'ye yönelik uçuşlarla ilgili turizmi etkileyecek bir karar aldı. TUI İngiltere'nin 1 Eylül, Jet2 Holidays'in ise 8 Eylül’e kadar iptal ettiği Türkiye'ye en kötü haber EasyJet'ten geldi. İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketi ve tur operatörü EasyJet; Dalaman, Bodrum ve İzmir uçuşlarını 2022 yılının mart ayına kadar iptal etti.

Sadece Antalya'ya rezervasyonlar devam edecek

Şirketin internet sitesine girildiğinde Antalya için 18 Eylül ve sonrası için rezervasyon yapılabildiği ancak Dalaman, Bodrum ve İzmir için en erken rezervasyonun 27 Mart 2022 tarihinde yapılabildiği görüldü.

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