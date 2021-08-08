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Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Dilara Başaran mesleği nedir?

Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Dilara Başaran mesleği nedir?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren 3. isim Dilara Başaran oldu. Eleme oyunlarında yaptığı yemekler ile jüriden tam not alarak kadroya giren Dilara Başaran kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Masterchef Dilara mesleği nedir?

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Masterchef 2021'in ana kadrosuna girmek için yarışan isimlerden biri olan Dilara Başaran tadım aşaması sonrasında en başarılı olan isimler mısır ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yaptı ve en başarılı tabağın sahibi MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlüğü alan isim oldu. Bu gelişmenin ardından Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları merak konusu oldu. 

Dilara Başaran kimdir: Dilara Başaran MasterChef Türkiye'de son ikiye kalan isimdir. MasterChef Türkiye’nin aday yarışmacılarından biri olan Dilara Başaran, 24 yaşında. Turizm lisesinde okurken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Tavada levrek yağan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başardı. Yemeğe olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünen Dilara Başaran, Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor.

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