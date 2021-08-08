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İran koronavirüsün başından bu yana ölüm rekorunu kırdı

İran koronavirüsün başından bu yana ölüm rekorunu kırdı

İran'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayıları kaydedildi.

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İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 542 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 39 bin 619 yeni vaka tespit edildi. 


İran'da korona virüsle mücadele sürüyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 39 bin 619 yeni vaka tespit edildiği, 542 kişinin ise virüse yenik düştüğü bildirildi. Son veriler, ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölüm sayıları olarak kayda geçti.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 158 bin 729'a yükseldiği ülkede, can kaybı sayısı ise 94 bin 15'e ulaştı. Virüs nedeniyle 4 bin 102 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise 26 milyon 494 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 336 şehir kırmızı, 84 şehir turuncu, 28 şehir ise sarı kategoride bulunurken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışları yasak.

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