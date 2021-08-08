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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu amcasının cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu amcasının cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kanserle mücadele eden amcası Hüseyin Soylu vefat etti. Bakan Soylu son yolculuğunda yanındaydı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Bakan Soylu’nun hayli üzgün olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Vefat eden Hüseyin Soylu için bugün Gaziosmanpaşa Merkez camiinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il ve ilçe belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan’da bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası amcasının tabutuna omuz veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hayli üzgün olduğu ve cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çelenk gönderdiği görüldü.

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