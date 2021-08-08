Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında?

Masterchef 2021 TV8 ekranlarında fırtınalar estirirken bu sene de juri koltuğuna oturan isimlerden biri sempatik şef Somer Sivrioğlu oldu. Geçtiğimiz gün sevgilisi Pınar Kızılkaya ile görünen Somer Şef'in uğruna 18 yıllıkevliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’yla evliliğini noktalamıştı. 2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti. Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Geçen 2 yılın ardından hala birlikte olan çift, birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Somer Şef ilk kez “Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik.” diye açıklama yaptı.

Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." diye açıklama yapmıştı Aslı Sivrioğlu.

Programın editörlerinden Pınar Kızılkaya ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu.

Öte yandan Pınar Kızılkaya'nın eski eşi de “Olayı öğrenir öğrenmez soluğu mahkeme kapasında aldım ve eski eşim Pınar Hanım ile 2018 senesinin Aralık ayında yollarımızı ayırdık. Benim için o defter artık kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum.” demişti.

Aradan 2 yıl geçti, Somer Sivrioğlu uğruna eşini aldattığı sevgilisi Pınar Kızılkaya ile görüntülendi!

Beraber yürüyüş yaparken görüntülendikten sonra Somer Sivrioğlu'ndan ilk kez açıklama geldi!

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: “Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik.” Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Sivrioğlu, “Annemler Bodrum’da. Çok şükür iyiler. Annem koah hastası olduğu için biraz etkilendi” diye konuştu.