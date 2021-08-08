Efe Tur'un sahibi kimdir kim tarafın kuruldu merhum Mehmet Sadık Efe kimdir?

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan otobüs kazasında Efe Tur'un sahibi kimdir sorusu da merak konusu oldu. Peki Kocaeli'de hizmet veren Efe Tur kimin, sahibi kimdir? Merhum Mehmet Sadık Efe ve kızı Zeynep Bıçak kimdir?

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BALIKESİR'de meydana gelen trafik kazası Türkiye'nin gündemi oldu. 15 kişinin hayatını kaybettiği Efe Tur kaza herkesi derinden sarstı. 8 Ağustos 2021 Pazar günü, Balıkesir Edremit Yolu’nda meydana kazanın ardından ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, durumu ağır olanlar da dahil olmak üzere 18 yaralı var.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit’e giden Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazadan sonra Efe Tur merak edilmeye başladı. Efe Tur sahibi kim, hangi ilin firması, genel müdürü kim, kaç yılında kuruldu? İşte Türkiye’nin en büyük otobüs firmalarından biri olan Efe Tur hakkında tüm merak edilenler.

Efe Tur Kocaeli firması sahibi kimdir:

Efe Tur, Kocaeli’de çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, merhum Mehmet Sadık Efe tarafından kurulmuştu. İzmitli Efe ailesi, 2012 yılında Efe Tur’u sattı. Alper Birant ve Halit Bıçak tarafından satın alınan Efe Tur, bu iki ailenin kontrolünde 10 yıldan beri hizmet veriyor.

Markayla ilgili farklı ortaklık yapıları zaman zaman gündeme gelse, bazı siyasilerin Efe Tur’a ortak olduğu söylense de bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamadı. Efe Tur resmi olarak iki ailenin kontrolünde yola devam ediyor. 2018 yılında Halit Bıçak’ın da vefat etmesinin ardından işlerin başında kızı Zeynep Bıçak bulunuyor.