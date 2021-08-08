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Zilhicce ayının son günü hangi ibadetler yapılır Zilhicce ayı namazı kılınışı

Zilhicce ayının son günü hangi ibadetler yapılır Zilhicce ayı namazı kılınışı

Zilhicce ayının son günleri geldi, 9 Ağustos pazartesi günü Muharrem ayı başlayacak. Peki Zilhicce ayının son günü ne zaman ve hangi ibadetler yapılır?

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Zilhicce ayı bitiyor, Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayı pazar günü bitecek. Peki Zilhicce ayı son günü ne zaman, nasıl ibadet edilir?

Zilhicce’nin son gecesi mümkünse bir Tesbih Namazı kılınır ve bir Hatm-i Enbiyâ yapılır.  Akşam ile yatsı arasında, 10 rekât namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: 

“Yâ Rabbi, geçen seneyi benden razı olarak ayır. Sâdır olan isyanımı hasenâta tebdîl eyle. Beni hidâyet-i ilâhiyene ve rızâ-yı ilâhîne mazhar eyle.”

Her rekâtte; 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur. İki rekâtte bir selam verilir. 

Namazdan sonra, mümkünse en az 11 tevhîd, 11 istiğfâr, 11 salevât-ı şerîfe okunur ve dua edilir. Zilhicce’nin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür. Bu günde mümkünse oruçlu bulunmak faziletli bir ibadettir. Zilhiccenin son gecesi cumartesi akşamı son günü pazardır

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