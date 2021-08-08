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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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