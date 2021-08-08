TSK sivillerin öldürülmesini cezasız bırakmadı 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin sivil ambulansı ve vinci hedef alan saldırılara ve 2 sivilin ölümüne sebep olan saldırılara karşılık verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama operasyonu şöyle duyurdu:

PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi.