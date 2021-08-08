CHP'den Mehmet Şimşek bombası! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaşı kim olacak? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Meral Akşener mi, Kemal Kılıçdaroğlu m? Tüm bu tartışmalar sürerken CHP'yle ilgili bomba bir kulis bilgisi Ankara gündemini hareketlendirdi. "CHP, eski bir AK Partili'ye teklif götürdü" söylentilerinin Kılıçdaroğlu'nun eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü, Şimşek'in teklife "Hayır" demediği iddia edildi.

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Siyasette "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması devam ederken Ankara kulislerindeki bomba iddia ekranlara taştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk ekranlarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık yolunu kapattmasının hemen ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna ilk cevap geldi.

CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partiliye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edildi. Siyaset kulislerinin hareketlendiren çarpıcı iddiayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı.

CHP'nin teklif götürdüğü isim Mehmet Şimşek

CNN Türk canlı yayınında OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürdü. Daşdemir'in iddiasına göre adaylık teklifi, bizzat Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri tarafından iletildi.

Geçen hafta Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende eski Bakan Mehmet Şimşek'in de Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmamıştı.

CHP'nin sıraladığı özelliklere uyuyor

Daşdemir, Şimşek adının neden tercih edildiği iddiasını ise, "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir" dedi. Hilmi Daşdemir, dile getirdiği iddianın "bir duyum" olduğunu sözlerine ekledi.

Başarılı olabilir mi?

Hilmi Daşdemir, açıklamalarının devamında gelen "Şimşek'e direk teklif gitmiş ve ne cevap vermiş" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"Mehmet Şimşek, AK Parti'den bakanlık yaptı. Ancak şurada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olmak ister mi orası belirsiz. Cumhurbaşkanı'nın karşısında nasıl bir söylem geliştirir, başarılı olabilir mi olamaz mı?"

"Şimşek teklifi 'hayır' demedi"

Bu da ayrıca tartışılması gereken bir nokta. Temaslarının olduğunu ve hayır demediğini biliyorum. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde tartışılacak ama hayır demediğini gibi bir bilgi var. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde belli olacak.