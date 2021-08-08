KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?

KPSS oturumları devam ediyor. Bugün yani 8 Ağustos pazar günü KPSS sınavları 2 oturum şeklinde devam edecek. 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi için ilk KPSS oturumu saat 10.15'te ikinci KPSS oturumu şse 14.45'te yapılacak.

Abone ol

KPSS’de günün ilk oturumu saat 10:15’te, ikinci oturumu ise 14:45’te başlayacak. Bugün uygulanacak olan 2021-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS saat kaçta başlıyor: KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat 10.15’te başlıyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): : 7 Ağustos 2021, saat 14.45’te başlıyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.