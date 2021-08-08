Dayakçı kocadan kayınpederine eşcinsellik suçlaması! Kayınpederim bana ilgi duyuyor

İSTANBUL'da akıllara durgunluk veren olayla ilgili mahkeme kararını verdi. Dövdüğü karısının yanına sığındığı kayınpederine eşcinsellik suçlaması yapan Emrah K.'nın yalanı elinde patladı.

Abone ol

İstanbul’da yaşayan Emrah K. ile Merve K., 8 yıl önce görücü usulüyle evlendiler. Çiftin bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Emrah K.’dan şiddet gören Merve K., 4 yıl önce babasının evine sığındı. Bunun üzerine Emrah K. 2017 yılında eşcinsellikle suçladığı kayınpederi Y.I. hakkında suç duyurusunda bulundu, eşine de boşanma davası açtı.

Kayınpederim torununu taciz ediyor

Kayınpederinin torununu da taciz ettiğini ileri süren Emrah K., kendisini eşcinsellikle suçlayan eşinden 120 bin lira tazminat istedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kayınpeder M.I. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla dava açtı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Emrah K.’nın iddialarını inandırıcı bulmadı ve Y.I.’nın beraatine karar verdi.

'Emrah K. beni erkeklerle aldatıyor'

Merve K. da Emrah K.’ya karşı boşanma davası açtı. “Eşim beni hemcinsleriyle aldatıyor. Mesajlaşmalarını yakaladım. Ailesi de bu durumu biliyordu. Benimle göstermelik evlendi” dedi. Merve K. eşinden 175 bin lira tazminat ile anne ve çocuk için bin 500 lira nafaka talep etti.

Kocaya 40 bin lira tazminat cezası

İstanbul Aile Mahkemesi boşanma davasını geçtiğimiz hafta karara bağladı. İddialarını ispatlayamadığını belirttiği Emrah K.’yı ağır kusurlu bulan mahkeme 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Emrah K.’nın çocuğu için aylık 500 lira, boşandığı eşi için de 500 lira nafaka bağladı.

Kayınpederim bana ilgi duyuyor' dedi ama...

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Davacı Emrah K.’nın kayınpederinin kendisine ilgi duyduğunu ve taciz ettiğine ilişkin iddiaları ispatlanamamıştır. Ancak, eşi Merve K. ile cinsel yükümlülüklerini yerine getirmekten de kaçındığı anlaşılmıştır.”