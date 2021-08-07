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Türkiye 7 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 7 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 246 bin 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 75 milyon 857 bin 256'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ağustos 2021 verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 6 bin 758 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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