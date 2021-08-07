Türkiye 7 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 246 bin 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 75 milyon 857 bin 256'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ağustos 2021 verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 6 bin 758 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler: