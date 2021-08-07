Sözde sanatçılardan tepki çeken 'Kaygılıyız' bildirisi! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

'Sanatçılar Girişimi' adı altında toplanan bir grup sözde sanatçı, 'kaygılıyız' başlığıyla sözde bildiri hazırlayarak imzalarını attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ifadelerin kullanıldığı sözde bildiriye AK Parti cephesinden tepki gecikmedi.

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Uluslararası platformda "Help Turkey" kampanyasıyla Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan, muhalefetin ağız birliği ederek hükümeti yalan ve iftiralarla karalama girişiminden sonra 'sanatçılar girişimi' adı altında bir grup türedi. Sözde sanatçılardan oluşan o grup tepki çeken bildiriye imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve başkanlık sistemini hedef aldılar

Türkiye kaygısıyla değil Başkan Erdoğan karşıtlığı ve ideolojik sebeplerle kaleme alınan bildiri göç, ekonomi, Türk Tipi Başkanlık Sistemi konularında provokatif ifadelerle servis edilerek 'tek adam rejimine' karşı seçim çağrısı yapıldı.

"Türk tipi başkanlık sistemi diye de adlandırılan tek kişi yönetiminin yarattığı sıkıntılar artarak sürmekte," diyen Sanatçılar Girişimi, açıklamada "Sorunların başında yargı güvenirliğinin yitmiş olması, yanı sıra da yasamanın elinin kolunun bağlanmış oluşu gelmektedir. Aynı zamanda iktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir. Geçmişteki ve günümüzdeki monarşilerde bile görülmemiş bir uygulamadır bu" denildi.

Kışkırtıcı dil: Alt üst oluşa sürükleniyoruz

Ülkemizin afetlerle boğuştuğu günümüzde felaket tellallığı yapılan bildiride birlik olma çağrısı değil kışkırtıcı bir dille şu ifadeler kullanıldı;

"Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın felâketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün içine bakarak sorumluluğu başka kurumların üzerine atmada çekince görmemekte, toplum bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, kabul edilemez bir ortama ve bir alt üst oluşa doğru sürüklenmektedir."

AK Partili Hamza Dağ'dan tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özal zamanında da bu müstemleke zihniyete sahip sözde sanatçıların olduğunu "Özal'ı hem indireceğiz hem hesap soracağız" başlığıyla haber olan gazete küpürü paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizde milli ve manevi değerlere düşman sözde sanatçı bir gürûh var. Bu arkaik, ırkçı zihniyet bırakın içinde bulunduğumuz çağı anlamayı, yüzeysel ezberlerin dışına çıkamayan Erdoğan ve İslam karşıtlığını çağdaş olmak sanan müstemlekelerden müteşekkildir. İtibar etmeyiniz!"

Sözde bildiriye imza atan isimler:

"Mehmet Aksoy (Heykeltıraş), Erdal Alova (Şair), Erendiz Atasü (Yazar), Hikmet Altınkaynak (Yazar), Erdal Atabek (Yazar), Orhan Aydın (Oyuncu), Rutkay Aziz (Oyuncu – yönetmen), Edip Akbayram (Müzisyen), Ayten Akbayram (Seramik sanatçısı), Nazım Alpman (Yazar), Feridun Andaç (Yazar), Mahmut Kemal Arslan (Ressam), Bedri Baykam (Ressam), Sibel Baykam (Yazar), Ataol Behramoğlu (Şair – yazar), Nihat Behram (Şair – yazar), Nevra Bucak (Yazar), Salih Bolat (Şair), Uğur Büke (Çevirmen), İbrahim Baştuğ (Şair), Mazlum Beyhan (Çevirmen), Gülsüm Cengiz (Yazar), Nevzat Çelik (Şair – yazar), Numan Çakır (Oyuncu), Füsun Demirel (Oyuncu), Melike Demirağ (Oyuncu – müzisyen), Gültekin Emre (Şair), Haydar Ergülen (Şair), Ünal Ersözlü (Şair), Müjdat Gezen (Oyuncu-yönetmen), Salih Güney (Sinema sanatçısı), Yaşar Gündem (Oyuncu – yönetmen), Murat Havan (Ressam), Heval (Müzisyen), Meriç Hızal (Heykeltıraş), Barış İnce (Yazar), Ekrem Kahraman (Ressam), Hidayet Karakuş (Şair – yazar), Tuğrul Keskin (Şair), Fazilet Kendirci (Ressam), Arif Keskiner (Yapımcı), Tevfik Kızgınkaya (Yazar), Orhan Kurtuldu (Oyuncu), Macit Koper (Oyuncu), Zülfü Livaneli (Müzisyen – yazar), Ayşe Emel Mesçi (Oyuncu-yönetmen), Mehtap Meral (Müzisyen), Ceylan Mutlu (Ressam), Mustafa Mutlu (Yazar), İsmet Orhan (Yazar), Denizhan Özer (Ressam), Nebil Özgentürk (TV belgesel sanatçısı – yazar), Hasan Öztoprak (Şair – yazar), Adnan Özyalçıner (Yazar -TYS Başkanı), Zeynep oral (Yazar), A. Kadir Paksoy (Şair), Vedat Sakman (Müzisyen), Sali (Ressam), Cem Sağbil (Heykeltıraş), Suavi (Müzisyen), Yusuf Taktak (Ressam), Ahmet Telli (Şair), Cihat Tamer (Oyuncu), Cevat Turan (Yazar), Levent Üzümcü (Tiyatro sanatçısı), Hilmi Yarayıcı (Müzisyen), Özgür Efe Yeşilpınar (Oyuncu), Hüseyin Yurttaş (Şair), Ümit Zileli (Yazar)"

Hamza Dağ'ın paylaşımına eklediği gazete küpürü: