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Trabzonspor Ekuban ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonvervis detayları

Trabzonspor Ekuban ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonvervis detayları

Trabzonspor, Ekuban'ın toplamda 2.1 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın 2,1 milyon Euro karşılığında Genoa'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, "Caleb Ekuban’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. 

Bonvervis detaylarına ilişkin olarak ise “Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.-EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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