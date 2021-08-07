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Konya'da traktör kazası: 1 ölü

Konya'da traktör kazası: 1 ölü

Traktörün uçurum yuvarlanması sonucu Celal Mavigöz hayatını kaybetti. Mavigöz'ün cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi Kirazdere mevkisinde, 63 yaşındaki Celal Mavigöz traktörü ile bahçeye gitti.

Bahçeye giden Mavigöz, dönüş sırasında traktörün hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti 
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Mavigöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mavigöz’ün cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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