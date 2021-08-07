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Antalya'da 'bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?' diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 'bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?' diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu

Antalya’da meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayan genç sürücü hayatını kaybetti. Gencin, sosyal medya hesabında 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekti.

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Kaza, gece 03.00 sıralarında Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletli arkadaş grubuyla 07 ARR 844 plakalı motosikletiyle Batı Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Hasan Dure (24), kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu.

Kazayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaptığı paylaşım dikkat çekti

Ağır yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen gencin, sosyal medya hesabında motosikleti ile çok sayıda fotoğrafı olduğu görüldü. Gencin motosikleti ile çekindiği bir paylaşımının altına, 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekerken, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı da görüldü.

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan gencin cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Burdur’un İlyas Mahallesi’nde toprağa verilmek üzere teslim alındı. Cenazeyi alan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

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