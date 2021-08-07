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Milli karateci Uğur Aktaş, kumite +75 kiloda bronz madalya kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli karateci Uğur Aktaş, kumite +75 kiloda bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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