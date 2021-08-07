Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu

Sinop’ta havanın bir anda yön değiştirmesiyle oluşan şiddetli fırtına sonucu insanlar zor anlar yaşadı. 1 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.Abone ol
Kent merkezi Karakum mevkisinde denize giren 65 yaşındaki Nazım Yaşar bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Yaşar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.