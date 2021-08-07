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ABD'li dev şirket çalışanlarına tarih verdi! Aşı yaptırmayanı işten çıkaracak

ABD'li dev şirket çalışanlarına tarih verdi! Aşı yaptırmayanı işten çıkaracak

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, tüm çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırmayı zorunlu kıldı. Şirket, 25 Ekim'e kadar aşı olmayan personeli işten çıkaracak.

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Şirketin CEO'su Scott Kirby tarafından gönderilen kurumsal e-postada, tüm çalışanların 25 Ekim tarihine kadar Kovid-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları belirtildi. Çalışanlara gönderilen e-postada, virüsün Delta varyantının yayıldığı bir dönemde bu zorunluluğun, hem çalışanların sağlığını korumak hem de yolcuları güvenli bir şekilde taşımak için gerekli olduğuna değinildi.

Eylül ortasına kadar aşılanana ek ücret verecek
Şirket, eylül ortasına kadar aşılandığını kanıtlayan çalışanlarına da bir günlük ek ücret ödeme sözünü verdi. United Airlines böyle bir talimatı ABD'de uygulayan ilk büyük hava yolu şirketi olurken, 85 binden fazla çalışanının yaklaşık yüzde 85'inin kayıtlı olduğu sendikalarla aşı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.

ABD'de aşı zorunluluğu getiren firmaların sayısı artıyor

ABD'de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren firmaların sayısı giderek artarken, Google, Disney, Facebook, Microsoft, Netflix ve Walmart gibi şirketler de çalışanlarının bir kısmı veya tamamı için Kovid-19 aşısını şart koşan büyük ticari kuruluşlar arasında yer aldı. 

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