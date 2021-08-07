Son dakika Ümitcan Uygun'un ağabeyi de tutuklandı

ANKARA'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası tutuklandı.

Abone ol

Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan dün gözaltına alınmıştı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Tutuklandı

Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Ümitcan Uygun da dün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.