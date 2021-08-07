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Meral Akşener'den dikkat çeken ''Ziya Selçuk'' açıklaması çok iyi bir eğitimcidir

Meral Akşener'den dikkat çeken ''Ziya Selçuk'' açıklaması çok iyi bir eğitimcidir

İYİ Parti lideri Meral Akşener Kumluca’da basın toplantısı düzenledi. Akşener, toplantıda Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesine de değindi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da yangın bölgelerini ziyaret etti.

Akşener, Antalya, Kumluca’da basın açıklaması düzenledi. Ülkemizdeki yangın ve Milli Eğitim Bakanının değişmesi ile ilgili görüşü sorulan Akşener şunları kaydetti: “Yangınlarla ilgili herkesin ciğeri yanıyor. Ben yangın bölgesine gittiğimde Muğla Adana ve Antalyada yangın vardı. Oraya giderek dikkat çekmeye çalıştım. Orada başta iktidar olmak üzere ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerektiğini ifade ettim. Yangınlar söndürüldükten sonra konuşulacak çok şey var.

Fakat İYİ Parti Genel Başkanı olarak konuşmamı erteliyorum. Yangın bitsin beceriksizlikleri konuşacağız. Bugün insanların ciğeri yaparken bunu yapmıyorum. Çok tevatür var. İktidarın bunları gidermesi gerekiyor. Bu ormanlar sıcaklık, kuraklık nedeni ile mi yandı yoksa kubdaklandı mı? Bu şüphe ile gitmez bunlar çok hızlı bir şekilde tespit edilmesi lazım.

Ziya Selçuk açıklaması 
Milli Eğitim Bakanlığına gelince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bakanların adını beceriksizlikleriyle öğreniyoruz. Mesela Tarım ve Orman Bakanını çok iyi biliyoruz. Ama birçok bakanın ismini bilmiyoruz. Çünkü bu hükümet sistemi dediğimiz şey bir kişinin kararına göre yürütülen bir sistem. Ziya Bey’in geçmişine baktığınız zaman çok iyi bir eğitimcidir ve atandığı zaman çok olumlu beyanda bulunmuştum. Fakat konusundaki eğitimine uygun hiçbir karar alamadı. Bugün bütün bakanlar aslında Erdoğan’dır.”

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