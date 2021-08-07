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Mehmet Metiner'den orman yangınları ile ilgili yorum: Erdoğan'a karşı saldırı

Mehmet Metiner'den orman yangınları ile ilgili yorum: Erdoğan'a karşı saldırı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, ülkeyi çevreleyen yangınların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir saldırı olduğunu yazdı.

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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki "İçimizdeki mankurtların fitne ateşine dikkat…" başlıklı yazısında orman yangınlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, Türkiye'yi etkisi altına alan yangınların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yöneltilmiş bir 'terör saldırısı' olduğunu yazdı.

"Darbeler artık biçim değiştiriyor" 

"Darbeler artık biçim değiştiriyor" ifadesini kullanan Metiner, bu olayların iklim değişikliği veya terör saldırıları olduğunu düşünmek yerine Erdoğan'a karşı yapılmış bir plan olduğunu belirterek, "Doğru, dünyanın her yerinde yangınlar çıkıyor. Lakin ülkemizin özellikle turizm beldelerindeki yangınlar tam bir sabotaj eseridir. Kimin yaptığını veya kimlerin yaptırdığını bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Çok açık söylüyorum: Yangınların kahir ekseriyeti bilerek çıkartılıyor. Taşeron örgütün arkasındaki asıl üst aklı görmek lazım.

'Erdoğan’ın alaşağı edilmesi senaryosunun hayata geçirilmesi'

Bu yangınlar, Türkiye’nin ekonomisine ve Erdoğan hükümetinin algısına yöneltilmiş bir terör saldırısından ibarettir. Amaçlanan şey, pandemiyle birlikte artan huzursuzluğu toplumsal bir öfkeyle buluşturarak Erdoğan’ın alaşağı edilmesi senaryosunun hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bunun siyasal ve sosyal iklimi oluşturulmak isteniyor açıkçası.

Türkiye ekonomik olarak güçlenmemeli ve Türkiye’nin içi karıştırılmalı. Yangın bu işin bahanesi. Arkasında bir üst akıl var. O yüzden yangının başladığı ilk günden itibaren bu kaos oyununun siyasal ayağını oluşturanlar ve malum odaklar doğrudan Erdoğan’ın şahsında siyasal iktidarı hedef aldılar.

Erdoğan’ı devirmek için Erdoğan karşıtlarını tek bir cephede hangi üst aklın buluşturmak istendiği unutulursa yangın gerçekliği de sadece bir yangın olayından ibaret zannedilir" ifadelerini kullandı.

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