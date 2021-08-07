Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Gu Hong'u yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu ve ülkemize Tokyo 2020'deki ikinci altın madalyayı kazandırdı. 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ise olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu her iki karşılaşmayı da yerinde izledi.