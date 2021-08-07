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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı

Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Aksungur, sahada 1000 uçuş saatine ulaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran Aksungur İHA, sahada görev yapmaya devam ediyor.

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk uçuşunu 2019 yılında yapan Aksungur'u bugüne kadar 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi.

Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur’un sahadaki uçuşu 1000 saate ulaştı.​​​​​​​

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