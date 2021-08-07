Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölen Esra Hankulu'nun acı hikayesi henüz 1 yaşındayken

Baba hasretiyle büyüdü

Zira ölümünden bir gün önce babasının mezarına gitmek için arkadaşları Fırat G. ile Dilan C.'yi evine çağırmıştı. Sosyal medyada ise babasının fotoğrafını paylaşarak onu çok sevdiğini ve özlediğini dile getirmişti. O gece evde Ümitcan Uygun da vardı.