Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölen Esra Hankulu'nun acı hikayesi henüz 1 yaşındayken
Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölen Esra Hankulu'nun yaşamı acılarla doluydu. Henüz 1 yaşındayken belediye çalışanı babası gölde iş kazasında boğuldu. 5 yıl önce de nişanlısını trafik kazasında kaybeden Çakır, Çankırı'da çok özlediği babasının yanına gömüldü.
Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunmasından sonra tutuklandı. Kendi odasında ağzından kan gelmiş halde ölü bulunan genç kadın, baba ocağı Çankırı'nın Alıca Köyü'nde defnedildi. Esra Hankulu'nun ailesi ile görüşen Sabah gazetesi çarpıcı detaylara ulaştı.
Esra Hankulu babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü.
Baba hasretiyle büyüdü
Zira ölümünden bir gün önce babasının mezarına gitmek için arkadaşları Fırat G. ile Dilan C.'yi evine çağırmıştı. Sosyal medyada ise babasının fotoğrafını paylaşarak onu çok sevdiğini ve özlediğini dile getirmişti. O gece evde Ümitcan Uygun da vardı.
Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı trafik kazasında öldü
Baba ocağında son yolculuğa uğurlanan genç kızın cenazesi baba Ahmet Hankulu'nun başucuna gömülürken ve mezarın başına ise gelin duvağı asıldı. Esra Hankulu, 5 yıl önce Çankırı'da severek nişanlandığı, evlilik hazırlığı yaptığı sevdiğini de trafik kazasında kaybetti.