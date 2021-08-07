BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bekir Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili sevindiren haber! 6'ya indi

Bakan Bekir Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili sevindiren haber! 6'ya indi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarına ilişkin sevindiren gelişmeyi duyurdu. Buna göre, devam eden yangın sayısı 6'ya düştü.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

"Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor. 2 ilde 6 orman yangını içni çalışmalar sürüyor.

Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor.

Marmaris, Seydikemer ve Yılanlı'da yangınlar söndürüldü.

Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz.

Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik.

Yangının kontrol altına alındığı açıklamalarında sadece Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Malatya'da Türk mühendisi yaptı! Yangın söndürme bombası
Foto Galeri Malatya'da Türk mühendisi yaptı! Yangın söndürme bombası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması!
Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması!
İzmir'de yük treni raydan çıktı
İzmir'de yük treni raydan çıktı
Bursa’da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Bursa’da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı
Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı
Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu
Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu
Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı
Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı
Peugeot’dan ağustos ayına özel sıfır faiz kampanyası
Peugeot’dan ağustos ayına özel sıfır faiz kampanyası
ABD Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Kevin Durant, Tokyo 2020'de tarihe geçti
ABD Milli Takımı'nın yıldız basketbolcusu Kevin Durant, Tokyo 2020'de tarihe geçti