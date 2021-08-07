Türkiye 11 gündür yanıyor yangın bölgelerinde son durum! İki ilde 6 noktada yangın

Türkiye 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 217 orman yangınını kontrol altına alınırken, 2 ilde 6 orman yangını devam ediyor. Muğla, Isparta, Aydın, Karabük ve Burdur’da son durum...

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Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve çok sayıda ilde devam eden orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü.

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen, yangın söndürme ekipleri sahada olağanüstü bir mücadele veriyor. İşte 2 ilde devam eden orman yangınlarında son durum...

13.50 KARABÜK'TE 45 HEKTAR ALAN YANDI

Karabük'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin 13 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 45 hektar alan zarar gördü.

13.00 İKİ İLDE 6 NOKTADA YANGIN

223 yangından 217'sinin kontrol altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla ve Aydın'da 6 noktada orman yangının sürdüğünü ve mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

Hava araçları ile ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliğin'den gönderilen 2 uçağın, Yunanistan'da daha fazla tehlike arz eden yangınlara müdahale etmek için ayrıldığını duyurdu.

Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Aydın'ın Çine ilçesi ile Isparta Sütçüler'de yangınlar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli "Marmaris bu sabah itibari ile kontrol altında, Seydikemer, Nazilli, Karabük, Burdur, Adana, Denizli yangınları da kontrol altında..." dedi.

12.45 SANTRAL ÇEVRESİNDE AĞAÇLAR KESİLDİ HENDEKLER KAZILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı bir dizi tedbir alındı.

Santral önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA hazır bekletiliyor. Hidrojen tankları planlı olarak boşaltıldı, içleri su ile dolduruldu, santralin çevresinde koruma bandı oluşturuldu. Kömür stoku ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru toplandı.

Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.

10.45 KEPÇE DEVRİLDİ OPERATÖR AĞIR YARALANDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sırasında Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından Z.A.G'nin kullandığı kepçe, yangına müdahale sırasında devrildi. Ağır yaralanan kepçe operatörü, bölgedeki ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Z.A.G'nin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekipleri akrep sokan kişi ile dumandan etkilenen kişiyi tedavi etti.

08.30 YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor. Gece boyunca gönüllü vatandaşlar da yangının söndürülmesi için çalışmalara kazma ve küreklerle destek verdi.

Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor.

01.00 ÇİNE'DE 6 MAHALLEYE TAHLİYE KARARI

Yatağan Hacıveliler bölgesinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Çine'nin Akçaova bölgesine doğru hızla ilerledi. Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık alanın zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz yangından 7 kişinin etkilendiğini ve tedavilerinin yapıldığını bildirdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

00.30 5 İLDE 13 ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla’da 15 yangından 8’i, Isparta’da 3 yangından 1’i, Aydın’da 3 yangında 2’si, Karabük’te 2 yangından 1’i ve Burdur’da 1 yangından 1’i devam ediyor.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Orman Kahramanları'nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı” dedi.

00.10 ALEVLER AYDIN'A SIÇRADI

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor. Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi. Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.