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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?

Mültecilerin Bolu'dan ayrılması için yabancıların su faturalarına 10 kat zam yapmayı teklif eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti içinden kendisine yöneltilen tepkilere değinerek, "Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi?" dedi.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilen önergesi oylanamadı.

Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, konuyla ilgili komisyonun karar verebileceğini belirterek "Ben bu konuyu neden gündeme getirdim? Türkiye tartışsın diye. Bana batan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim bunları. Bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım." diye konuştu.

'Benim partim beni nasıl durduracak?'

Parti içinden kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Özcan, şunları kaydetti:

"Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum. Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi? İl başkanım beni kınamış. 'Belediye bize kapalı.' demiş, yani Cumhuriyet Halk Partisine kapalı... Ben yemin ettim Kur'an-ı Kerim üzerine tarafsız bir şekilde, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, ayrım yapmadan Bolu'yu yöneteceğim diye. Ben partili belediye başkanı değilim. Ben rozetimi çıkardım."

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