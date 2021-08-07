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Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etti.

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İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.

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