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Bilecik'teki kazılarda bulundu 9 bin yıllık parmak izi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'teki kazılarda bulundu 9 bin yıllık parmak izi

Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

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Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğünün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Kurtarma çalışmalarının sona erdiği kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada "9000 yıl önceden gelen parmak izi kalplerimize dokunuyor. Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerindeki buluntular üzerindeki parmak izleri, onları daha da anlamlı ve eşsiz kılıyor. 9000 yıl önceki komşularımızın bıraktığı bu iz, bizce Batı Anadolu’nun en eski, en zarif ve en anlamlı dokunuşu. Bahçelievler Yerleşmesi Neolitik Kurtarma Kazısı sona erdi. Ancak gün yüzüne çıkan eserlerin hikayesi bizi şaşırtmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor" denildi.

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