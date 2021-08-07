Opel'den ağustosa özel satın alma teklifleri

Opel, binek ve ticari araç modellerinde ağustos ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, ağustos ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma fiyatları ve ödeme seçenekleri sağlıyor.

Buna göre, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland’e 227 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel’in tasarımı, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan yeni modeli Mokka’da fiyatlar 365 bin 900 TL’den başlıyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer modeli Opel Grandland X ise 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Bununla birlikte, Opel’in sürüş konforuyla öne çıkan hatchback modeli Corsa, 189.900 TL’den ve tasarımıyla dikkati çeken Insignia ise 419 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in ÖTV muafiyetine uygun birçok binek ve SUV model seçeneği ağustos ayında da otomobil ihtiyacı olanları bekliyor. Bu kapsamda, tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor.

SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde de ağustos ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 90 bin TL için 12 ay, sıfır faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 205 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’da ise 75 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Combo Cargo, 173 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel’in ağustos ayı fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo’da da sunuluyor. Buna göre, Vivaro Cargo, 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, ağustos ayı boyunca 219 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla Yeni Zafira Life da 75 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 336 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla hem şirketleri hem de aileleri bekliyor.