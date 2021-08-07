BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü beyaz madde kapladı tatilciler denize girmekten vazgeçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü beyaz madde kapladı tatilciler denize girmekten vazgeçti

Datça’da sahile vuran beyaz örtü yerel halkı ve tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasına yoğun bir şekilde yayılan beyaz madde hakkında Datça Belediyesi yetkilileri bir açıklama yapmadı.

Abone ol

Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir otelin önündeki şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu sahile yoğun beyaz madde ile karşılaşan vatandaşlar beyaz örtünün ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Yetkililerin beyaz örtü hakkında numune alıp incelemesi gerektiğini belirten tatilciler denize girmekten vazgeçti.

Otel Müdürü Sabahattin Çay, sabah kalktıklarında sahildeki şezlong ve şemsiyelerin arasında beyaz bir örtü ile karşılaştıklarını söylerken, Belediye yetkililerine bilgi verdiğini ve incelenmesi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Datça Belediyesinden olay yerine Kimya ve Gıda Mühendisi gelirken, Çevre Mühendisinin görev nedeniyle ilçeye uzak olması nedeniyle gelmedi. Datça Belediyesi yetkilileri sahildeki beyaz maddeyi baktıktan sonra ayrıldı.
Beyaz maddenin ağaç poleni olabileceği şeklinde görüşler ileri sürülürken, Muğla kıyılarında devam eden orman yangınlarını söndürmede kullanılan köpük de olabileceği ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu
Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Opel'den ağustosa özel satın alma teklifleri
Opel'den ağustosa özel satın alma teklifleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oldu
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?
Beykoz ve Şile'de denize girmek yasaklandı
Beykoz ve Şile'de denize girmek yasaklandı
Sakarya'da öldürülen karı koca cinayetinde kafalar ortada yok
Sakarya'da öldürülen karı koca cinayetinde kafalar ortada yok
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Bilecik'teki kazılarda bulundu 9 bin yıllık parmak izi
Bilecik'teki kazılarda bulundu 9 bin yıllık parmak izi