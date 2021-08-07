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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı iddiası

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı iddiası

Gelen son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

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Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı..

Antalya'da çıkan yangın sebebiyle son zamanlarda sık sık ekranlarda görmeye alıştığımız. Yangın bölgesinden yaptığı yardım anonslarıya gündem olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Koronavirüs salgınına yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi altında kalan Muhttin Böcek, daha sonra salgını yenerek sağlığına kavuştu ve görevinin başına geçmişti.

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