Onur'un ölüm raporunda çarpıcı detay! İşte 9 saat bilinçsiz yürümesinin nedeni

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve iki gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporundaki detayı dedesi Zühtü Erdoğan açıkladı. Torununun köpek korkusu olduğunu söyleyen Erdoğan, "9 saat yürümüş hiç kimseye bir şey sormadan. Çünkü bilinç olmadan yürüyor. Köpekten çok korkardı. O köpekler onu bayağı bir yordu herhalde" diye konuştu.

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü. Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

"9 saat boyunca yürümüş''

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, ölüm raporunda torununun vefat saatinin 21.30 olarak yazıldığını, Eker'in 9 saat boyunca yürümüş olabileceğini söyledi.

Erdoğan, "9 saat yürümüş hiç kimseye bir şey sormadan. Öyle diyor tıptaki arkadaşlar. Çünkü bilinç olmadan yürüyor. Onun ancak birisi tanıyıp rastlayacaktı, tutacaktı. Gören olmuştur belki ama ortaya çıkmadı. Öyle olsa da genç bir adam yürüyor derler. Orada böyle hafif yeşillik rampa bir yer. Etrafında da ağaçlar var. Bu demek ki düştü oraya veya yoruldu kaldı. Ardından da takati kesildi. Güneşte sabaha kadar kaldı orada. Sonrasında iki gece üç gün boyunca güneşte kalıyor. Biz ayrı bir yerde arama yaptık. Oradan uzak bir yerde. O gece sabaha kadar o bölgeyi aradık ama o kadar ileriye gitmedik. Gidemez dedik yani oralara. Darbe yok bir şey yok. Ona göre de bir çıksın bakalım rapor. Oksijen gitmeyince de vefat etmiş." dedi.

"Köpekten çok korkardı''

Torununun ölüm sebebinin köpeklerden korkması üzerine iradesini kaybetmesi sonucu olduğunu aktaran dede Erdoğan, "Köpekten çok korkardı. O köpekler onu bayağı bir yordu herhalde. İrade dışı yaptığı hareketler onu gösteriyor. Dolaşma neticesinde de iradesini kaybetmiş olabilir. O şekilde devam etmiş gitmiş. İradesi olsaydı, oradan geçerken bir sürü çiftlik var. O gün de kurban kesiliyordu, kalabalıktı orası. Onun yanından yürümüş geçmiş. Biz orayı dolaştık sonradan, demek ki kimseye bir şey sormamış ama Onur esasında sorabilecek kapasitede bir çocuk. Yardım ister. Okuldayken Ankara'ya gelişlerinde Kırıkkale'de arkadaşları anlattı bana. Araçları durdurup biner gelirmiş. Öyle çekingen bir çocuk değil yani. Demek ki irade dışı hareket etti." dedi.

"Çok iyi yetişmiş bir çocuktu''

Dede Erdoğan, genç yaşında hayatını kaybeden tıp öğrencisi torunu için "Şakacıydı, espriliydi. Arkadaşlık edinmede bir sıkıntı yaşamazdı. Herkesle de rahatça konuşurdu. Çok iyi yetişmiş bir çocuktu." ifadelerini kullandı.