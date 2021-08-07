Kemal Kılıçdaroğlu önce 'yok' şimdi 'var" dedi THK açıklamasına AK Parti'den tepki

Geçtiğimiz günlerde THK'nın çalışabilir uçağı olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki "Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var." açıklaması tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Milletin sinir uçlarıyla oynuyor, toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK uçaklarıyla ilgili açıklamları polemik konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde THK'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarının sorusuna verdiği yanıtta THK'nın çalışabilir uçağı olmadığını söyledi.

"Yok" demişti şimdi "var" dedi

Aynı Kılıçdaroğlu'nun THK uçaklarıyla ilgili dün akşam yaptığı açıklama kafaları karıştırmaya yetti. Kılıçdaroğlu, Habertürk televizyonundaki canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumuna (THK) yaptığı ziyaretin hatırlatılmasının ardından, "THK'de çalışan uçak var mı?" sorusuna, "Alanda var, şu anda alanda hem uçak hem helikopter var. Kendi hangarlarında olup Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün öngördüğü koşulları taşımayan uçaklar da var. Bunun için 4 milyon dolara ihtiyaçları var. '4 milyon dolar sağlanabilirse biz bu uçakları da kullanabiliriz' diyorlar." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, THK'ye sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri AK Parti'de tepkiyle karşılandı. Çanakkale'de partisinin Lapseki ilçe başkanlığını ziyaret edip partililerle görüşen K Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

"Birbirinden farklı mesnetsiz iddialarda bulunuyor"

Ülkenin bir çok noktasında orman yangınları çıktığını ve bu yangınların günlerdir söndürülmeye çalışıldığını belirten Turan, "Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak tam bir CHP klasiği. CHP, Kılıçdaroğlu’yla altı oku unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu. Sayın Kılıçdaroğlu yatıyor kalkıyor, THK’nın uçaklarıyla ilgili birbirinden farklı mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Milletin sinir uçlarıyla oynuyor, toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor. Adeta yangına körükle gidiyor. Kılıçdaroğlu dün THK ziyaretinin ardından ‘Çalışabilir uçak yok.’ demişti, bugün ‘Var.’ diyor. Kendi bir şey söylüyor, grup başkanvekilleri başka şey söylüyor." dedi.

"THK üyelerinin çoğusu CHP adayıydı"

Turan, THK'nin kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek statüsünde olduğunu, 96 yıllık kurumun kayyım sürecinin en büyük müsebbibinin ise CHP olduğunu vurguladı. THK'nin eski yönetim kurulu üyelerinin çoğunun CHP milletvekili ya da adayı olduğuna işaret eden Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Onlarca yıl tek el olarak kurban derileri toplandı"

"Düne kadar kurumun avukatları varken bile özel sözleşme imzaladıkları avukatları CHP’li meşhur isim ve kızıydı. Elini attığı her şeyi kurutan CHP, bugünkü THK’nin içinde bulunduğu durumun da en önemli sebeplerinden. Hatırlayın, nasıl ki CHP siyasi vesayeti temsil ediyorsa bürokratik vesayetin kollarından biri de düne kadar THK idi. Onlarca yıl tek el olarak kurban derileri toplandı, mahallesinden arkadaşından deri alan mahkemelerde süründürüldü, okullara bağış zarfları dağıtıldı. Tarım uçakları, sivil havacılığa destekler beklenirken az sayıda beyaz Türk’ün keyfi için kurum adeta arpalık olarak kullanıldı, borca battı. CHP’nin bir dönem arka bahçesi haline getirdiği THK’yi kayyım bile kurtarmakta zorlanıyor. Dolayısıyla THK ile ilgili eleştiri yapacak en son kişidir Kılıçdaroğlu. Kötü niyetlilere rağmen devlet millet el ele bu süreci aşacağız. Devam eden yangınları da kısa sürede söndürüp yanan her yeri yeniden ağaçlandıracağız."