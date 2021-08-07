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Esra Hankulu'nun Adli Tıp raporu! Tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Esra Hankulu'nun Adli Tıp raporu! Tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun adli tıp raporu paylaşıldı. Soruşturmaya delil olarak giren rapora göre, Ümitcan Uygun'un DNA'sı Esra Hankulu'nun tırnaklarında bulundu.

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Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait DNA profilleri, cesedin tırnakları arasında bulundu.

Kasten öldürme suçundan dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Uygun ile ilgili deliller arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporlar da yer aldı.

"Suçu işlediğine dair kuvvetli deliller"
Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında Uygun'un "delilleri karartma ve tanıkları baskı altına alma" şüphesinin olduğu, ayrıca suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunduğu için tutuklandığı belirtildi. Kararda, söz konusu deliller arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporlara da yer verildi.

"Adli kontrol yetersiz kalır"
Buna göre, Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu vurgulandı. Kararda, kanunundaki ceza miktarı dikkate alındığında şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu nedenle Uygun'un tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, 3 Ağustos 2021'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınmış ve "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmada "suç delillerini karartmak" ile suçlanan Dilan C. ile Furkan G. hakkında ise "konutu terk etmeme" adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

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