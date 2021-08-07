Kayseri Sarız Çayı’nda toplu balık ölümleri!

KAYSERİ'nin Sarız İlçesi’nde 60 km uzunluğa sahip Sarız Çayı’nda suyun azalması sonucu toplu balık ölümleri yaşanıyor. Sarızlı vatandaşlar konuya ilişkin yetkililerden yardım beklerken, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, konunun yetkili mevkilere defalarca taşındığını ve takipçisi olacağını söyledi.

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Kayseri sınırları içinde 60 km uzunluğu olan Sarız Çayı, Adana ili Tufanbeyli ilçesinden geçerek Seyhan nehrine dökülmektedir. Çay kenarındaki patates üreticilerinin yanlış sulama yöntemi sebebiyle çaydaki suların azalıyor ve bunun sonucunda balıkların oksijensiz kalarak toplu ölümler meydana geliyor. Sarızlı vatandaşlar ise daha önce elleri ile avladıklarını fakat bugün toplu ölümlerin olmasına üzüldüklerini ifade ederek yetkililerden konunun çözüme kavuşturulmasını talep ediyorlar.

“DSİ ve Tarım İl Müdürlüğü'nü göreve davet ediyorum''

Toplu balık ölümlerine kartel firmaların sebep olduğunu belirten Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, konuyu 3 yıldır takip ettiklerini ve yetkililerden sonuç alamadıklarını söyledi. Devlet Su İşleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün sorumluluklarını yerine getirmediklerini dile getiren Başkan Bayrak sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim bölgemizde patates ekimi ile alakalı üretim var. Tarlalara kartel firmalar geliyor ve bu firmaların kim olduğu belli değil, aracılar kullanıyorlar. Bu aracılar sayesinde de ilçemizde çayın kenarında ekim yapıyorlar. Ceza durumu söz konusu olduğunda esas üreticiye ulaşamıyoruz. Devlet Su İşleri ve Tarım İl Müdürlüğü burada ki sorumluluklarını yerine getirmiyor. Bu firmalar örneğin 500 dönüm tarla ekiyor, DSİ’den 50 dönümlük sulama izni alıyor. Bu sebeple de ırmaktan yoğun su çekimi oluyor. Yerli üreticiye biz de bu sebeple su veremiyoruz, yerli üretici mağdur durumda. Biz yerel yöneticiler olarak konuyu üst makamlara taşıdık fakat bir geri dönüş alamadık. Bu konunun vebali DSİ ve Tarım İl Müdürlüğü’nün üzerinedir. Büyük bir çevre kirliliği var, balıklar ölüyor, hayvanlarımıza su veremiyoruz. Sarız Irmağı’nın flora yapısını bozmuş durumdalar. Biz yine konuyu 3 yıldır takip ediyoruz ama üst mevkilere derdimizi izah edemiyoruz. Kayseri’nin devlet kurumlarını özellikle DSİ ve Tarım İl Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum. Konunun peşini bırakmayarak nihayete kavuşturacağız.”