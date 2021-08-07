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Kazakistan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek

Kazakistan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek

Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’ye 2 adet Mİ-8AMT tipi helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi.

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Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla bakanlığa bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için Muğla'ya uçtuğu duyuruldu.

Yardım ekibi yolda

Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Kazakistan’ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğunun da altı çizildi.

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