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Amasya'da feci kaza! Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Amasya'da feci kaza! Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

AMASYA'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir aile paramparça oldu. Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ve diğer evlat yaralandı.

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Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Durucasu köyü Edeyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Zahir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Muhammet Halis Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybederken, baba Zahir ve diğer çocukları Mikail Ahmet Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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