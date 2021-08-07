Muhittin Böcek kontrol için gitti hastaneye yatırıldı hastalığı ne?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmıştı. Büyük mücadele vererek hastalığı atlatan Böcek, başta Antalya halkı olmak üzere Türkiye'yi sevindirdi. Ancak doktorlarını dinlemeyerek Antalya'daki yangınları yerinde takip eden Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

64 gün boyunca yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve entübe edilmesi nedeniyle endişeye neden olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırılması nedeniyle yeniden üzüntüye neden oldu. Başkan Böcek, Antalya'da devam eden yangınları yerinde takip etmesi ve bu nedenle yoğun dumana maruz kalmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı. Babasının son durumu hakkında bilgi veren Gökhan Böcek, babasının yoğun dumandan etkilenmesi nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Gazeteciler aşağıdaysa, iyi olduğumu söyle"

Başkan Muhittin Böcek'in basın mensuplarına da bir mesajı olduğunu belirten Gökhan Böcek, "Doktorlar, gelin en azından sonuçlarınıza bakalım dedikleri için biz de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Genel durumu iyi. 'Basın mensupları aşağıda sen onlara iyi olduğumu söyle' dedi. Sonuçları çıktıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Daha dün basın açıklaması yaptığında doktorlarının kendisini uyardığını söylemişti. Normal kan tetkikleri yapılıyor sıkıntılı bir durum yok. 11 günlük yoğun bir yangın süreci geçti şu an durumu iyi" dedi.