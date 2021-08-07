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Yangınlarla iligli önemli gelişme! 66 kişinin kimliği tespit edildi

Yangınlarla iligli önemli gelişme! 66 kişinin kimliği tespit edildi

Antalya'da Manavgat ilçesi ile Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 66 kişi tespit edildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmada 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri tespit edilen 66 şüphelinin kimliği belirlendi.

Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla gerekli koordine kuruldu.

Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 "haber sayfası ve web sitesinin” erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine gerekli bildirim yapıldı.

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