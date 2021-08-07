Haluk Levent'in kiraladığı helikopter geldi Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den bağış

Levent, paylaşımında, "Çok soranınız var. “Abi helikopter geldi mi? “ diye Çoktan geldi. Orman Müdürlüğü ekipleri ve Ahbaplar onları karşıladılar. Çalışmalar başladı bile. 5 günlük düşünmüştük ama yangınlar bitene kadar ülkemizde kalmalarını uygun bulduk. Haydi pamuk eller cebe" ifadelerini kullandı.