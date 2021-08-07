Haluk Levent'in kiraladığı helikopter geldi Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den bağış
Şarkıcı Haluk Levent, orman yangınları için kiraladığı helikopterin resmini paylaşarak Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in helikopter kiralanması için yardım yapacaklarını açıkladı.
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'in hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu. Levent, yangınlarda görev yapmak üzere Kazakistan'dan helikopter kiraladı. Levent, takipçilerinin 'helikopterler geldi mi?' sorusuna fotoğraflı paylaşımda bulunurken Kıvanç Tatlıtuğ'un da bağışta bulunduğunu söyledi.
Levent, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. Abi Helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık” dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e Çoook teşekkürler.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Haluk Levent, 5 günlük kiralanması planlanan helikopter ile ilgili olumlu yöndeki gelişmeyi de duyurdu.
Levent, paylaşımında, "Çok soranınız var. “Abi helikopter geldi mi? “ diye Çoktan geldi. Orman Müdürlüğü ekipleri ve Ahbaplar onları karşıladılar. Çalışmalar başladı bile. 5 günlük düşünmüştük ama yangınlar bitene kadar ülkemizde kalmalarını uygun bulduk. Haydi pamuk eller cebe" ifadelerini kullandı.