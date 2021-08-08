Yunanistan'da orman yangınları ürkütücü boyuta ulaştı insanlar tahliye ediliyor

YUNANİSTAN'da Evia Adası'nı da kapsayan orman yangınları giderek yayılmaya başladı. Kontrolden çıkan alevlere karşın yüzlerce sivil gemilerle tahliye edilmeye başlandı.

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Dünyanın birçok bölgesinde orman yangınları ile mücadele ediliyor. Türkiye'de can ve mal kayıplarına, binlerce hektarlı ormanın kül olmasına neden olan yangınlar büyük ölçüde söndürüldü, bazıları da kontrol altına alındı.

Komşu Yunanistan da birçok noktada yangınlarla boğuşuyor. Yüzlerce insan, çaresizce evini terk etmek zorunda kaldı. Yangın nedeniyle 150 evin küle döndüğü paylaşıldı.

AB ülkelerinden yardım isteyen Yunan hükümeti, ülkenin Girit'ten sonraki en büyük adası Evia'dan (Eğriboz) yangınlar nedeniyle bölge halkını gemilerle tahliye ediyor.