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ABD'nin uyguladığı ambargolar, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirdi

ABD'nin uyguladığı ambargolar, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirdi

Amerikan haber sitesi Business Insıder'da, ABD'nin uyguladığı ambargoların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmesine neden olduğu belirtildi.

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar dünya basınında kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesinden rahatsız olan ABD, çeşitli yaptırımlar uygulamış ancak yerli ve milli çalışmaların önüne geçememişti.

Amerikan haber sitesi Business Insıder'da yapılan bir haberde, ABD'nin uyguladığı yaptırımların 'hata' olduğu vurgulandı.

"Ambargolar, savunma sanayisinin gelişmesinde etkili oldu"
Haberde; ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan ambargoların, savunma sanayisinin gelişmesinde etkili olduğunu dile getirildi.

"Uygulanan ambargolar, Türkiye'nin savunma sanayisinin geliştirilmesinde daha bağımsız olma ihtiyacını pekiştirdi." denilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Hava avantajı arayan diğer ülkeler, şimdi tb2'leri arıyor"
"Bayraktar TB2 S/İHA'lar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin anahtarıydı. Hava avantajı arayan diğer ülkeler, şimdi TB2'leri arıyor.

"Yaptırımlar, Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi"
Son dönemde Türk savunma firmaları, silah sistemleri ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretmeyi artırdı. Artan bu yatırım, Türk ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi."

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