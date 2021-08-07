BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Min-Jae Kim'i; Galatasaray Victor Nelsson'i kadrosuna katıyor

Fenerbahçe Min-Jae Kim'i; Galatasaray Victor Nelsson'i kadrosuna katıyor

Süper Lig'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, savunmayı güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i KAP'a bildirirken Galatasaray ise Danimarkalı futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Abone ol

Fenerbahçe , Beijing Guoan'da forma giyen Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını ve 24 yaşındaki oyuncunun yarın (8 Ağustos) İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Min-Jae Kim, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, '"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul’a gelecektir." denildi.

Galatasaray'a Danimarkalı stoper
Ezeli rakibi gibi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ise Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu için gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Victor Nelsson ile anlaştı 5 yıllık sözleşme
Galatasaray, Victor Nelsson ile anlaştı 5 yıllık sözleşme
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bakan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bakan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı
Antalya'da sır olay! Anne ve kızı farklı odalarda cansız halde bulundu
Antalya'da sır olay! Anne ve kızı farklı odalarda cansız halde bulundu
Türkiye 7 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 7 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
MSB duyurdu: 13 FETÖ mensubu suçüstü yakalandı!
MSB duyurdu: 13 FETÖ mensubu suçüstü yakalandı!
Sözde sanatçılardan tepki çeken 'Kaygılıyız' bildirisi! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Sözde sanatçılardan tepki çeken 'Kaygılıyız' bildirisi! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Yangınlarla iligli önemli gelişme! 66 kişinin kimliği tespit edildi
Yangınlarla iligli önemli gelişme! 66 kişinin kimliği tespit edildi
İstanbul'da aşısızların sayısı bir milyonun altında! Vali Ali Yerlikaya son rakamları paylaştı
İstanbul'da aşısızların sayısı bir milyonun altında! Vali Ali Yerlikaya son rakamları paylaştı
Trabzonspor Ekuban ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonvervis detayları
Trabzonspor Ekuban ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonvervis detayları