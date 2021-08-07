Fenerbahçe Min-Jae Kim'i; Galatasaray Victor Nelsson'i kadrosuna katıyor

Süper Lig'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, savunmayı güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i KAP'a bildirirken Galatasaray ise Danimarkalı futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe , Beijing Guoan'da forma giyen Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını ve 24 yaşındaki oyuncunun yarın (8 Ağustos) İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Min-Jae Kim, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, '"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul’a gelecektir." denildi.

Galatasaray'a Danimarkalı stoper

Ezeli rakibi gibi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ise Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu için gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak.