Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bakan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu'nun hayatını kaybeden amcası Hüseyin Soylu için taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, amcası Hüseyin Soylu'yu kanser nedeniyle bu sabah kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Hakk’ın rahmetine kavuşan Hüseyin Soylu’ya Allah’tan rahmet başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Soylu'nun cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Caminde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.