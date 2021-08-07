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Antalya'da sır olay! Anne ve kızı farklı odalarda cansız halde bulundu

Antalya'da sır olay! Anne ve kızı farklı odalarda cansız halde bulundu

ANTALYA'da yakınlarının haber alamadığı anne ve kızı evin farklı odalarında cansız halde bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması geniş çapta devam ediyor.

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Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Mimar Sinan Apatmanı 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve kız kardeşinden haber alamayan Selda Şeber, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi

Biri kanepede diğeri halı üzerinde ölü hareketsiz bulundu
İtfaiye ekipleri ile balkon kapısından içeri giren polis ekibi anne Müşerref Şeber’i (72) kanepe üzerinde, kızı Semra Pişkin’i (43) ise başka odada halı üzerinde hareketsiz olarak buldu.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Epilepsi hastasıymış
Semra Pişkin’in epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Cenazeler savcının olay yeri incelemesinin ardından ölüm sebebinin netlik kazanması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin kaldırılmasına yardımcı olan İzzet Pişkin ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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